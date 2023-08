LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aroundtown von 2,70 auf 1,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Immobilienkonzern sei nach wie vor stark fremdfinanziert und müsse mit einem erheblichen Anstieg der Finanzierungskosten rechnen, schrieb Analyst Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass die annualisierten Zinskosten für Hybridanleihen von 2022 bis 2027 um 161 Prozent steigen werden und sieht entsprechende Liquiditätsrisiken./edh/ck;