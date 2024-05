FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 1,60 Euro auf "Sell" belassen. Die Geschäftszahlen änderten nichts an einer herausfordernden Anlagestory bei mauerem Mietwachstum und schwierigeren Verkäufen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/bek;