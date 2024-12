NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 2,50 auf 3,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für die Kapitalkosten und das Mietwachstum von Immobilienfirmen./tih/gl;