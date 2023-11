NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aroundtown auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,35 Euro belassen. Analyst Neil Green überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für das Immobilienunternehmen, nahm aber keine wesentlichen Änderungen vor./gl/edh;