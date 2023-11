NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 2,90 auf 2,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern. Dabei habe er vor allem seine Schätzungen zum Kapitalwachstum, dem Wachstum der Mieteinannahmen und zu den Verkäufen überarbeitet. Auch die jüngsten Konzernaussagen zu den Zielen und gewachsenen Finanzkosten sowie JPMorgan- Schätzungen zur Renditeentwicklung seien nun berücksichtigt. Green rechnet inzwischen mit wachsenden Herausforderungen angesichts des hohen Verschuldungsgrades und des Gegenwinds für die Refinanzierung./ck/gl;