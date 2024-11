NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram nach einem reversen Aktiensplit von 2,50 auf 10,20 Franken angepasst und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Restrukturierungen zahlten sich aus, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibt bei den Aktien jedoch an der Seitenlinie wegen schwacher Endmärkte und nach wie vor ungelöster Probleme des Halbleiterherstellers. Bereinigt um die Aktienzusammenlegung hatte das Kursziel eigentlich 25 Franken lauten müssen, doch er erhöhte den Bewertungsabschlag und kürzte seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2026./tih/la;