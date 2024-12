NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz angesichts eines Kapitalmarkttags auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Versicherungskonzern gebe sich ambitioniert für die Zeit bis 2027, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen nähmen dies aber schon vorweg, sodass er nur noch relativ geringe Anpassungen durch Analysten erwartet./tih/gl;