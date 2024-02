NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Zahlungsabwickler im zweiten Halbjahr umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies wirke weiterhin erleichternd nach den verfehlten Erwartungen im ersten Halbjahr./tih/bek;