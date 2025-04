NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2800 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Zahlungsabwickler im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Einschätzung am Mittwoch zu den Quartalszahlen. Der Ausblick auf 2025 sei aber wegen der konjunkturellen Unsicherheit von mehr Vorsicht geprägt./ajx/gl;