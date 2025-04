NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2800 Euro belassen. Seine Umfragen unter Investoren hätten gezeigt, dass die marktseitige Erwartung an das Gesamtzahlungsvolumen etwas unter dem von Bloomberg errechneten Analystenkonsens liege, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umfragen hätten aber auch ergeben, dass alle befragten Anleger optimistisch an die Aktie herangingen./tih/he;