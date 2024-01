NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Internet-Modehändler habe gute Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der Kostenseite habe das Unternehmen starke Verbesserungen erzielt. Die Verbraucherstimmung in Europa bleibe allerdings gedämpft./ajx/edh;