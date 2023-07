NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die US-Gewinnentwicklung des Brauereikonzerns im zweiten Quartal sei schwer vorherzusagen, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Doch angesichts der negativen Kursentwicklung nach dem Auftaktquartal erschienen die Risiken begrenzt./gl/la;