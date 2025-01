Wells Fargo erwartet: So entwickeln sich Gold, Öl und der Energiesektor 2025

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Werbung Brent 79.42 USD -0.46% Charts

News

Realtimekurs

• 2024 von schwächelnden Ölpreisen und Höhenflug bei Gold geprägt• Wells Fargo gibt Ausblick auf Entwicklungen des Rohstoffmarkts• Energiesektor und Edelmetalle dürften besonders zulegen

Das Jahr 2024 war am Rohstoff- und Energiemarkt von viel Bewegung geprägt. So haben zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, wie die Spannungen im Nahen Osten, der Ukraine-Krieg, aber auch der lang ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen zu einem Höhenflug beim Goldpreis geführt. Dieser erreichte im Oktober 2024 bei 2'787,29 US-Dollar ein neues Rekordhoch.

Anders sah es am Ölmarkt aus, der 2024 insbesondere in der zweiten Jahreshälfte von Nachfragesorgen und sinkenden Preisen geprägt war. So senkte die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) im Dezember letzten Jahres zum fünften Mal in Folge die Erwartungen für die weltweite Nachfrage nach dem schwarzen Gold. So ging das Ölkartell schon für 2024 von einem geringeren Wachstum der täglichen Ölnachfrage aus und senkte auch ihre Prognose für das Jahr 2025 auf 1,4 Millionen Barrel. Als Ursache der schwachen Nachfrage wurde zum einen die schwächelnde Konjunktur in China ausgemacht. Auf der anderen Seite dürfte auch die starke Ölförderung in den USA zu den fallenden Ölpreisen beigetragen haben.