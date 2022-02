So kostspielig ist der teuerste Kaffee der Welt

Das Kaffeehaus namens Klatch ist in Kalifornien ansässig und stellt unterschiedliche Kaffeesorten in einer eigenen Rösterei her - nach eigenen Angaben hat die Kette den teuersten Kaffee der Welt hervorgebracht, der einen aufwendigen Röstungsprozess durchläuft. Die besonderen Biobohnen wurden auf einer Auktion für einen Rekordpreis ersteigert.

Der Elida Natural Geisha 803

Bei der Auktion erzielte die seltene Arabica-Sorte einen rekordträchtigen Preis von 803 US-Dollar pro angloamerikanischen Pfund. Ihren Ursprung hat sie in Äthiopien. Insgesamt wurden nur rund 45,3 Kilogramm der besonderen Kaffeebohne auf den Markt geworfen, wovon sich Klatch - als einzige Kette in Nordamerika - 4,5 Kilogramm sichern konnte, verlautet das Kaffeehaus auf seiner Webseite. Die grössten Mengen seien nach Japan, China und Taiwan verkauft worden.

Besonders teuer - besonders gut?

Um eine einzelne Tasse des exquisiten Heissgetränks geniessen zu können, müssen Kunden des Kaffeehauses 75 US-Dollar hinblättern. Geschmacklich soll es sich lohnen: Wie das Unternehmen angibt, erinnert der Elida Natural Geisha 803 mit seinem blumigen Geschmack an Tee - auch Steinobst, beispielsweise Pfirsich, oder Beeren seien ebenfalls herauszuschmecken. Kaffeeliebhaber des YouTube -Channels ART INSIDER kamen in den Genuss, den teuersten Kaffee der Welt in einem der Klatch-Cafés testen zu dürfen: Sie betitelten die Verköstigung des teuren Heissgetränks als "interessant" und "exzellent". Wie "Spiegel" berichtet, zeigten sich weitere Kunden begeistert. So auch Lauren Svensson: "Es war erschreckend gut" und "sehr anders", beschreibt sie die exquisite Kaffee-Erfahrung.

Redaktion finanzen.ch