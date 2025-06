Krieg zwischen Israel und Iran: Irans Währung sackt deutlich ab - Aktienbörsen tiefrot

Der Rial hat seit Donnerstag rund zwölf Prozent seines Wertes gegenüber dem Euro verloren, wie aus Angaben inoffizieller Wechselstuben hervorgeht. Grosse Portale, die üblicherweise detaillierte Kursbewegungen anzeigen, unterlagen laut Berichten aus Teheran der Zensur.

Devisenhändler berichteten von einem Eingreifen der Behörden aus Sorge vor weiterem wirtschaftlichem Chaos. Auf dem Schwarzmarkt kostet ein Euro mittlerweile mehr als eine Million Rial.

Israel/Iran: Aktienbörsen im Nahen und Mittleren Osten überwiegend unter Druck

Die meisten Aktienbörsen in der von den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran betroffenen Regionen sind am Sonntag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. In Tel Aviv endete das Geschäft hingegen nach einem anfänglich kräftigen Minus sogar leicht höher. Hierbei spielten spürbare Kursgewinne bei Rüstungswerten eine Rolle.

Am schwersten traf es die Börse in Kairo. Hier rauschten die Kurse um mehr als vier Prozent in den Keller. Im Verlauf hatten die Verluste allerdings fast doppelt so hoch gelegen.

TEHERAN (awp international)