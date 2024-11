Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Mittag ins Minus

Um 12:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 545,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'654 Punkten steht. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 545,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 548,40 CHF. Bisher wurden heute 73'789 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 550,20 CHF. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 0,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 428,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 27,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 31,10 USD belaufen. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,59 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,59 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.07 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.07 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 06.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 05.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 40,12 USD je Aktie belaufen.

