Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 04:28 Uhr bei der Zurich Insurance-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 465,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'891 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 467,70 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 463,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 465,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 89'263 Zurich Insurance-Aktien.

Am 21.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 492,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 5,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2023 Kursverluste bis auf 401,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2023 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 30,83 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,59 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,59 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.07 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.07 Mrd. CHF.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,04 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

