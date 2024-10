Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Bei der Zurich Insurance-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 507,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 12'052 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Zurich Insurance-Aktie sogar auf 509,20 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 505,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 507,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 57'175 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 520,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 2,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 407,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 24,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 31,32 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zurich Insurance 26,00 CHF aus. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,59 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,59 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 16.07 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 16.07 Mrd. CHF umgesetzt.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 05.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 40,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SIX und Scoach regulieren Short Selling nach

Swatch veröffentlicht Geschäftsbericht auf Schweizerdeutsch

Walliser KB erzielt erneut Rekordergebnis