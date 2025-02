ZEEKR-Aktie: ZEEKR verkündet Auslieferungen im Januar - Zusammenarbeit mit QUALCOMM

Der chinesische Elektroautohersteller ZEEKR hat im Januar 2025 insgesamt 11'942 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das teilte der Tesla -Rivale am Samstag per Pressemitteilung mit. Damit erreicht das Unternehmen eine kumulierte Gesamtzahl von 430'698 verkauften Einheiten seit dem Start der Fahrzeugauslieferungen im Oktober 2021. Die Marke, die zum chinesischen Autokonzern Geely gehört, setzt vor allem auf technologische Fortschritte und eine nachhaltige Mobilitätsstrategie. Auf internationalen Märkten plant ZEEKR laut eigenen Angaben eine Expansion, um die wachsende globale Nachfrage nach E-Autos zu bedienen.

Rückblick auf CES 2025: Zusammenarbeit mit QUALCOMM und Fortschritte bei autonomem Fahren

Im Rahmen der Pressemitteilung zu den Auslieferungszahlen blickte ZEEKR auch auf seine Ankündigungen im Rahmen der CES zurück, die Anfang Januar in Las Vegas stattfand. Im Rahmen der Elektronik-Messe hatte ZEEKR unter anderem eine strategische Zusammenarbeit mit QUALCOMM bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft sei die Weiterentwicklung intelligenter Cockpitsysteme, um ein noch besseres Fahrerlebnis zu ermöglichen.

Neben der QUALCOMM-Kooperation präsentierte der E-Auto-Konzern auch eine weitere Technologie: den laut Unternehmensangaben weltweit ersten von einem Erstausrüster (OEM) entwickelten intelligenten Fahrdomain-Controller auf Basis von NVIDIA DRIVE AGX Thor. Zudem baue ZEEKR seine Ladeinfrastruktur mit der Einführung eines 800V-Ultra-Schnellladenetzwerks unter der Marke ZEEKR Energy weiter aus, heisst es in der Pressemitteilung.

Vorstoss in Bereich des autonoemen Fahrens

Ein weiteres Thema auf der CES war die Vorstellung von ZEEKR RT - des laut Unternehmensangaben "weltweit ersten in Serie produzierten Spezialfahrzeugs für autonome Mobilität". Die Auslieferungen dieses Modells sollen noch 2025 beginnen.