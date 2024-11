Ypsomed Aktie News: Ypsomed schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Ypsomed konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 358,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'496 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 359,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 354,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'489 Ypsomed-Aktien.

Bei einem Wert von 439,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 18,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2024 bei 287,50 CHF. Mit Abgaben von 19,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,72 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 2,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte Ypsomed Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Ypsomed rechnen Experten am 27.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,72 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch