Ypsomed Aktie News: Anleger greifen bei Ypsomed am Montagmittag zu

Um 12:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 359,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'584 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 363,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 362,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'214 Ypsomed-Aktien.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 439,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 18,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 287,50 CHF. Dieser Wert wurde am 17.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.05.2025 veröffentlicht. Ypsomed dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2025 8,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch