Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 408,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'198 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 411,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 408,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 593 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 439,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 245,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 39,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,18 CHF je Ypsomed-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Ypsomed am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Ypsomed-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.11.2025.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch