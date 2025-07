Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 427,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'798 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 427,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 427,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 208 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 439,50 CHF markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 261,00 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 38,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,33 CHF, nach 2,20 CHF im Jahr 2025.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,61 CHF je Aktie.

