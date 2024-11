Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 356,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'507 Punkten liegt. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 357,50 CHF zu. Mit einem Wert von 351,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'920 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei 439,00 CHF erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,31 Prozent. Am 23.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 285,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,94 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 CHF.

Am 21.05.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Ypsomed rechnen Experten am 27.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch