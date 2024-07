Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag höher

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 398,50 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'307 Punkten tendiert. Bei 401,00 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 395,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'533 Stück gehandelt.

Am 15.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 8,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2023 auf bis zu 243,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,75 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Ypsomed am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Ypsomed-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,74 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch