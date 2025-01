Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 327,50 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'635 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 325,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 333,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'267 Ypsomed-Aktien.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 439,00 CHF an. Gewinne von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 261,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 CHF.

Ypsomed dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 präsentieren. Am 27.05.2026 wird Ypsomed schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch