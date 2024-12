Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Abschlägen

Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 368,50 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'604 Punkten liegt. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 366,00 CHF. Bei 371,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 2'348 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 439,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 19,13 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 287,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2024). Abschläge von 21,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,67 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 27.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch