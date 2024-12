Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag im Minus

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 366,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'641 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 366,50 CHF aus. Bei 377,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'631 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 439,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 19,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2024 bei 287,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,67 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 27.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch