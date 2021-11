Wasserstoff-Hubs: Nikola und TC Energy kooperieren jetzt

• Nikola und TC Energy unterzeichnen Kooperationsvereinbarung• Hybrid-Truck-Produzent und Energieversorger wollen Wasserstoffproduktion für den Transport- und Industriesektor erleichtern• Nikola-TC Energy-Kooperation soll Entwicklung sauberer Energieversorgung vorantreiben

Nikola-TC Energy-Kooperation

In einer Pressemitteilung gab Nikola zuletzt bekannt, dass das Startup eine Kooperationsvereinbarung mit TC Energy unterzeichnet hat, die die strategische Zusammenarbeit für die "Entwicklung, den Bau, das Eigentum und/oder den Betrieb einer kritischen Wasserstoffinfrastruktur für wasserstoffbetriebene emissionsfreie Schwerlastfahrzeuge" in den Fokus nehme. "Wir sehen diese neue Partnerschaft als einen wichtigen ersten Schritt, um den Zugang zu einer erschwinglichen, kohlenstoffarmen Wasserstoffproduktion für den Transport- und Industriesektor zu erleichtern", sagte Corey Hessen, Senior Vice President und President Power and Storage bei TC Energy, in einer TC Energy-Pressemitteilung. Nikola sieht zukünftig erhöhten Bedarf an Wasserstoffproduktionszentren, dessen Weiterentwicklung durch die TC Energy-Kooperation ins Auge gefasst werden soll. Im Besonderen gehe es dabei um den Wasserstoffbedarf schwerer Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge sowie den Bedarf an "sauberer Energie" innerhalb Nordamerikas, hiess in der TC Energy-Pressemitteilung weiter.

Das sind Nikola und TC Energy

Die Nikola Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wobei der Name des Unternehmens als Referenz zum Erfinder, Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla gewählt wurde. Die Nikola Corporation wurde bereits 2014 durch Trevor Milton in Salt Lake City gegründet und ist sowohl auf die Entwicklung als auch das Design von Hybrid-Trucks spezialisiert. Mit der Produktion der Nutzfahrzeuge begann das Startup 2020. Fokussiert werden vornehmlich Unternehmenskunden verschiedener internationaler Märkte.

Bei TC Energy handelt es sich um ein kanadisches Energieinfrastruktur-Unternehmen mit Firmensitz in Calgary. Spezialisiert ist der Konzern auf die Versorgung Nordamerikas mit den fossilen Brennstoffen Erdgas und Erdöl. Umgesetzt wird dies mittels eines eigenen Pipeline-Netzwerks, das rund 57'000 Kilometer umfasst; das Netz der Pipelines mit Beteiligung anderer Unternehmen umfasst rund 11'500 Kilometer.

