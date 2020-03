Warren Buffett empfiehlt Anlegern eine Sache zu tun, bevor sie Aktien kaufen

Warren Buffett ist für viele ein Vorbild, dem es nachzueifern gilt. In der CNBC-Sendung "Squawk Box" gab die Investment-Legende nun anderen Anlegern einen wichtigen Tipp, den sie bei ihren Investments beachten sollten.

• Warren Buffett setzt auf werthaltige Unternehmen• Kurserwartungen ausser Acht lassen• Börsenlegende hat einen hilfreichen Tipp

Warren Buffett ist sicherlich der bekannteste Value Investor der Welt. Das bedeutet, er setzt auf Aktien, die er auf Basis des inneren oder fairen Unternehmenswerts für unterbewertet hält. Dank dieser Strategie wird der Börsenguru inzwischen in der Forbes-Liste als drittreichster Mensch der Welt aufgeführt.

Nicht auf Kurssteigerungen spekulieren

Wichtig beim Kauf einer Aktie sei es, dass man das Geschäft des betreffenden Unternehmens versteht und man davon überzeugt ist, dass es einen langfristigen Wert bietet, so Buffett.

Eines sollte man laut dem Starinvestor hingegen auf jeden Fall vermeiden: Eine Aktie kaufen, weil man glaubt, dass ihr Kurs steigen wird. Insbesondere kurzfristige Kurserwartungen sollten bei der Kaufentscheidung keine Rolle spielen - ganz einfach deshalb, weil selbst die besten Investoren nicht vorhersagen könnten, wie sich der Aktienmarkt entwickeln wird.

Buffett betonte in der CNBC-Sendung, dass man beim Aktienerwerb auch Geschäfte erwirbt. Zwar könne man bei Aktien im Gegensatz zu einem Investment in ein bestimmtes Ladengeschäft oder eine Farm in jeder Sekunde eine Entscheidung treffen. In Folge dessen würden die Leute denken, dass es beim Investieren einen Unterschied gäbe. Doch dem sei eben nicht so. Deshalb empfiehlt der 89-Jährige, sich auf Geschäfte zu fokussieren, die dauerhaft werthaltig sein dürften.

Einfacher Tipp

Um sicherzustellen, dass man sich nicht von Kurserwartungen leiten lässt, hat das Orakel von Omaha einen simplen Ratschlag parat: Vor einer Investitionsentscheidung sollte man - ohne sich von Empfehlungen anderer beeinflussen zu lassen - eine Liste mit seinen Kaufargumenten anfertigen.

"Jeder, der eine Aktie erwirbt, sollte sich einen Notizblock nehmen," um genauestens notieren können, warum er in eben dieses Unternehmen investieren möchte, so Buffett in der "Squawk Box"-Sendung.

Redaktion finanzen.ch