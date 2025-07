ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Trump-Administration erwägt Abgabe auf Patente - Kreise

Die Trump-Administration erwägt, Abgaben auf Patente zu erheben, um die Staatseinnahmen zu steigern. Vertreter des Handelsministeriums diskutieren die Erhebung einer Gebühr von 1 bis 5 Prozent des gesamten Patentwerts von Patentinhabern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Idee werde von Handelsminister Howard Lutnick als Teil seiner Pläne zur Steigerung der Einnahmen und zur Verringerung des Haushaltsdefizits der Regierung in Betracht gezogen.

Munich Re: Schäden aus Naturkatastrophen deutlich über Durchschnitt

Die Versicherungsbranche hat weiterhin mit hohen Schäden aus Naturkatastrophen zu kämpfen. In den ersten sechs Monaten fielen die zweithöchsten versicherten Schäden in einem ersten Halbjahr seit 1980 an. Sowohl die versicherten Schäden als auch die Gesamtschäden lagen über den langjährigen Durchschnittswerten. Die Waldbrände in und um Los Angeles zu Jahresbeginn waren mit Abstand das teuerste Ereignis für die Branche.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 03:01 ET (07:01 GMT)