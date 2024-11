u-blox Aktie News: u-blox wird am Freitagmittag ausgebremst

Die u-blox-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 65,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'507 Punkten steht. In der Spitze büsste die u-blox-Aktie bis auf 65,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,00 CHF. Bisher wurden heute 3'708 u-blox-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2024 auf bis zu 102,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,10 Prozent könnte die u-blox-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die u-blox-Aktie mit einem Verlust von 3,20 Prozent wieder erreichen.

u-blox-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,058 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2025 terminiert. Am 06.03.2026 wird u-blox schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

2025 dürfte u-blox einen Verlust von -1,080 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch