Trump Media-Aktie steigt kräftig: Fox News erklärt Trump zum Wahlsieger - Auch Trump sieht sich als neuen US-Präsidenten

• Trump holt Sieg in mehreren Swing States• Fox News sieht Trump als Sieger, auch Trump erklärt sich zum nächsten US-Präsident• Anleger der Trump Media-Aktie in Partystimmung

Der konservative Sender Fox News hat den republikanischen Kandidaten Donald Trump laut "dpa-AFX" auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen im Alleingang zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt. Andere US-Sender zeigten sich vorsichtiger und riefen noch keinen Sieger aus. Auch die Nachrichtenagentur AP zog noch nicht nach.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Trump offenbar in den wichtigen "Swing States" North Carolina, Georgia und Pennsylvania das Rennen gemacht hat. Für seine Rivalin Kamala Harris wird es daher schwer, noch aufzuholen. Nach Berechnungen mehrerer Medien kommt Donald Trump derzeit auf 266 Wahlleute und Kamala Harris auf 188 Wahlleute. Für einen Sieg werden mindestens 270 Wahlleute benötigt, Trump fehlen somit noch vier.

Für Donald Trump steht der nächste US-Präsident bereits fest

Das hat den republikanischen Politiker jedoch nicht davon abgehalten, sich selbst zum nächsten US-Präsidenten zu erklären. "Dies war die grösste politische Bewegung aller Zeiten. In diesem Land und wohl auch darüber hinaus. Wir werden unserem Land bei der Heilung helfen. Schaut, was passiert ist. Das ist doch verrückt. Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat. Ich bin euer 47. Präsident und euer 45. Präsident", sagte Trump laut "n-tv" bei einer Veranstaltung in der Wahlnacht in West Palm Beach und versprach ein "goldenes Zeitalter" für Amerika. Trumps Vizekandidat J.D. Vance sprach laut "dpa-AFX" vom "grössten politischen Comeback in der Geschichte der Vereinigten Staaten".

Das passiert mit der Trump Media-Aktie

Die Anleger der Trump Media & Technology Group waren bereits im nachbörslichen Dienstagshandel an der NASDAQ in Feierlaune und liessen das Papier um 10,43 Prozent steigen. Vorbörslich dürften die Kursgewinne noch höher ausfallen: "MarketWatch" berichtet von Aufschlägen von bis zu 40 Prozent in der Nacht auf der Handelsplattform Robinhood, wo rund um die Uhr gehandelt werden kann.

Die Marktteilnehmer würden sich so verhalten, als ob es eine "rote Welle" gäbe, sagte Scott Ladner, Chief Investment Officer bei Horizon Investments, laut "MarketWatch" - und zwar nicht nur mit Blick auf die Trump Media-Aktie, sondern über viele Anlageklassen hinweg. Dieser sogenannte Trump-Trade setze auf erwartete politische Massnahmen unter einem US-Präsidenten Donald Trump, wie etwa Steuersenkungen, eine lockerere Regulierung von Kryptowährungen und Zölle gegen andere Länder. "Diese Bewegungen auf vielen Märkten machen Sinn, wenn Trump tatsächlich Erfolg hat", sagte Ladner weiter.

Momentan besteht sogar die Möglichkeit, dass Trump - sollte er die Wahl tatäschlich gewinnen - durchregieren könnte. Denn die Republikaner haben im Senat die Mehrheit von den Demokraten zurückerobert. Wer künftig die Kontrolle im Repräsentantenhaus innehat, ist hingegen noch ungewiss.

Redaktion finanzen.ch