Top-Aktien: Goldman Sachs aktualisiert Conviction Lists - Flughafen Zürich unter Europas Top-Titeln

• Goldman Sachs überarbeitet Conviction Lists• Nur ein Schweizer Titel unter europäischen Top-Titeln• Flughafen Zürich kann mit Entwicklung überzeugen

Goldman Sachs: Conviction Lists

Goldman Sachs hat zu Anfang des Jahres Norwegian Cruise Line und Uber in seine US-Conviction List aufgenommen und damit sein Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten beider Unternehmen unterstrichen.

Die Aufnahme dieser Unternehmen in die Conviction List spiegelt Goldmans Fokus auf Unternehmen wider, die von langfristigen Markttrends profitieren, darunter künstliche Intelligenz, Fusionen und Übernahmen, Deglobalisierung sowie eine Erholung des US-Konsums, wie GuruFocus erklärt.

Neben der US-Conviction List hat Goldman Sachs auch die asiatischen Top-Picks angepasst und dabei beispielsweise Tencent aus der Liste gestrichen, so Wall Street Online.

Neben Tencent hat Goldman Sachs zudem die japanische Sumitomo Mitsui Financial Group aus der Liste entfernt. Neu hinzugefügt wurden hingegen kotobuki Spirit aus Japan, JD.com aus China und Iluka Resources aus Australien.

Goldman Sachs bleibt auch damit strategisch auf zukunftsstarke Sektoren fokussiert und setzt auf Unternehmen mit hohen Wachstumschancen, während es sich von Firmen trennt, die regulatorischen Risiken oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sind.

Goldman Sachs aktualisiert Favoriten für Europa

Im Februar passte Goldman Sachs zuletzt ausserdem die stärksten Aktienempfehlungen für diesen Monat an. Laut Cash.ch stehen auf der "European Conviction Buy List - Directors' Cut" insgesamt 19 Titel. Doch trotz mehrerer Anpassungen schafft es neben Titeln wie Adyen oder Zealand Pharma nur ein einziger Schweizer Titel auf die Liste des Unternehmens. Dabei handelt es sich um das Papier von Flughafen Zürich. Das 12-Monats-Kursziel hierbei belässt Goldman Sachs bei 270 Franken.

Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich kann seit Jahresbeginn bereits auf einige Erfolge zurückblicken. So hat der Flughafen seine eigenen Prognosen für das vergangenen Jahr übertroffen und fast das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht. Insgesamt reisten 31,2 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz, was einem Anstieg von 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit wurde die ursprüngliche Prognose von rund 30 Millionen Passagieren übertroffen.

Die Passagierzahlen machen 2024 damit zum zweitstärksten Jahr in der Geschichte des Flughafens, lediglich übertroffen von 2019.

Und auch im Januar ging es für den Flugverkehr am Züricher Flughafen gut weiter. So verzeichnete der Flughafen im ersten Monat des Jahres einen Anstieg von sechs Prozent bei Starts und Landungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Ausserdem konnte das Papier des Flughafen Zürich im Schweizer Handel seit Jahresbeginn um ganze 4,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen liegt das Kursplus sogar bei stolzen 24,74 Prozent.

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.