Swissquote Aktie News: Swissquote zeigt sich am Mittag freundlich

Die Swissquote-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 338,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'584 Punkten steht. In der Spitze gewann die Swissquote-Aktie bis auf 339,40 CHF. Bei 338,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'660 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Bei 344,00 CHF markierte der Titel am 14.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 42,88 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,68 CHF, nach 4,30 CHF im Jahr 2023. Swissquote gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 38.99 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swissquote 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Swissquote wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Swissquote dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,55 CHF je Swissquote-Aktie.

Redaktion finanzen.ch