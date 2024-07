Swissquote Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Swissquote

Die Swissquote-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 283,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'350 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swissquote-Aktie bei 282,00 CHF. Bei 286,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'577 Swissquote-Aktien.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 306,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 7,90 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 158,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 44,29 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Swissquote-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,52 CHF. Am 04.03.2014 hat Swissquote in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,43 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swissquote-Aktie in Höhe von 18,23 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch