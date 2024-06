Swissquote Aktie News: Swissquote gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr ging es für das Swissquote-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 292,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'226 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swissquote-Aktie bei 294,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 286,40 CHF. Bisher wurden heute 20'343 Swissquote-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 294,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swissquote-Aktie ist somit 46,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,36 CHF ausgeschüttet werden. Swissquote liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Swissquote.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Swissquote ein EPS in Höhe von 17,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch