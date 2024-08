Swisscom Aktie News: Swisscom am Nachmittag im Plus

Um 04:28 Uhr wies die Swisscom-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 533,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 12'328 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Swisscom-Aktie bis auf 534,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 531,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'926 Swisscom-Aktien.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 559,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,03 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 486,80 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 8,67 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 22,00 CHF je Wertpapier. Swisscom gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,36 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,84 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Swisscom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.75 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Swisscom am 31.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Swisscom rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2024 32,27 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch