Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag im Plus

Die Swiss Re-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 125,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'529 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,90 CHF. Bei 125,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 384'065 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 126,90 CHF erreichte der Titel am 19.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,18 CHF am 28.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,22 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,26 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Am 19.02.2026 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2024 11,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch