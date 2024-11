Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 123,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'628 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swiss Re-Aktie bei 124,35 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 323'204 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,35 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,65 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2023 Kursverluste bis auf 94,18 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 23,77 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,22 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Swiss Re.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,75 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch