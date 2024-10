Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 114,55 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'052 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 115,15 CHF. Mit einem Wert von 114,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83'257 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (118,95 CHF) erklomm das Papier am 25.09.2024. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 91,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,22 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,43 USD aus. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 13,44 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch