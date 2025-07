Swiss Life Aktie News: Swiss Life macht am Mittag Boden gut

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 848,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'000 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Life-Aktie sogar auf 848,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 844,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'348 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 850,80 CHF an. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 610,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 28,10 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 35,00 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 44,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2025 44,94 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

