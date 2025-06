Swiss Life Aktie News: Swiss Life verliert am Nachmittag

Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 799,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'879 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 798,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 803,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 20'952 Swiss Life-Aktien.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 850,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 6,38 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 610,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 31,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2024 mit 35,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 44,00 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.09.2025 gerechnet. Swiss Life dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 44,93 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

