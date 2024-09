Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 125,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'930 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 125,00 CHF. Bei 125,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 609 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,20 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 72,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 42,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Sulzer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,75 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,96 CHF.

Sulzer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 15.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sulzer rechnen Experten am 22.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,78 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch