SK hynix-Aktie in Rot: SK hynix-Chips werden wohl in Huawei-Smartphones eingesetzt

Hier belastete ein Bericht, wonach die Speicherchips des Unternehmens im neuesten Smartphone des von den USA sanktionierten chinesischen Herstellers Huawei Technologies verbaut sein sollen. In der Kursreaktion drückt sich die Sorge aus, dass ein Verstoss gegen US-Sanktionsregeln negative Konsequenzen für SK hynix haben könnte. SK hynix hat inzwischen eine Untersuchung zur Verwendung seiner Chips durch Huawei eingeleitet. Noch am Donnerstag erklärte SK hynix, es gebe keine Geschäftsbeziehungen mehr zu Huawei. Man halte sich strikt an die US-Beschränkungen für den Export von Chiptechnologie an chinesische Unternehmen.

Die SK hynix-Aktie verlor an der Korea Exchange schlussendlich 4,05 Prozent auf 113.700 Won.

TOKIO (Dow Jones)