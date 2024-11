SFS Aktie News: SFS am Nachmittag in Grün

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 125,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'496 Punkten notiert. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,00 CHF an. Bei 124,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'236 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,20 CHF am 28.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 25,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,50 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 07.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 06.03.2026.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch