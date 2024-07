SFS Aktie News: SFS am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 04:28 Uhr wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 128,80 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'307 Punkten liegt. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,40 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'768 SFS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 130,40 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 1,23 Prozent niedriger. Bei 88,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 44,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 CHF.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2026 dürfte SFS die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2024 6,93 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch