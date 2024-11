SFS Aktie News: SFS büsst am Mittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 123,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'483 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte SFS-Aktie bei 123,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 125,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'815 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,08 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 94,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 23,91 Prozent wieder erreichen.

Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,50 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 07.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 06.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2024 6,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch