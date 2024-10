SFS Aktie News: SFS am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 128,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'118 Punkten tendiert. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 128,80 CHF zu. Mit einem Wert von 128,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'686 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 133,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 30,98 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,02 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch