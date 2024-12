Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag leichter

Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 57,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'704 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 57,20 CHF. Bei 58,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'254 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 88,10 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 50,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 12,06 Prozent sinken.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Sensirion Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Sensirion dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,110 CHF je Sensirion-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch